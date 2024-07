Hoeneß: "Rangnick ist die größte Schweinerei gewesen"

Vor Vincent Kompany waren die Bayern auch an Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Oliver Glasner interessiert. Jetzt meldet sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Wort und ordnet die Kandidaten ein.

Uli Hoeneß hat sich am Rande eines Besuchs anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums des bayerischen Amateurklubs SV Seligenporten über die viel diskutierte Trainersuche des FC Bayern geäußert.

Bevor Vincent Kompany als Cheftrainer der Bayern verpflichtet wurde, hatte der Rekordmeister bekanntlich bei verschiedenen Trainern angefragt und Absagen erhalten. So wollten Xabi Alonso , Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick laut diverser Medienberichte nicht zu den Münchnern kommen.

Absage von Nagelsmann „komisch“

„Wenn ich zum FC Bayern komme, komme ich wegen dir“

Letztlich konnten die Münchner Kompany überzeugen, an die Isar zu wechseln und den vakanten Trainerposten zu übernehmen. Für Hoeneß keine schlechte Alternative: „Vielleicht war das jetzt ein Wink des Schicksals, das viele Dinge nicht geklappt haben. Jetzt haben wir einen Trainer, mit dem ein Neuaufbau, ein Neustart möglich ist. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, schauen wir mal, was herausgekommen ist.“