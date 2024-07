BVB-Boss lässt in Transferfrage aufhorchen!

Lars Ricken hat auf der Asienreise von Borussia Dortmund ein Update zu den aktuellen Transferplanungen abgegeben. Unter anderem beim Name Karim Adeyemi ließ er dabei aufhorchen.

Der Geschäftsführer Sport des BVB wischte die anhaltenden Gerüchte um den deutschen Offensivspieler beiseite. Adeyemi wird seit einiger Zeit immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. In Italien war gar schon von einer Einigung zwischen Adeyemi und der Alten Dame berichtet worden.

BVB-Boss Ricken spricht über Groß - und die Stürmerfrage

SPORT1 fragte den Ex-Profi auch nach einer möglichen Verpflichtung von Pascal Groß. Zum deutschen Nationalspieler sagte Ricken: „Pascal Groß kann ich euch auch noch nicht final mitteilen, am Ende es ist auch nicht unser Spieler. Daher tue mich sehr schwer damit, über andere Spieler zu sprechen.“

Eine viel beachtete BVB-Baustelle bleibt die Offensive, wo in der vordersten Reihe derzeit vier Stürmer zur Verfügung stehen . Ricken bezeichnete die aktuelle Auswahl mit Niclas Füllkrug - der nach Informationen von SPORT1 nur bei einem äußerst hohen Angebot zu einem Wechselkandidaten werden könnte - Serhou Guirassy, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko als „komfortabel“.

Ob man tatsächlich mit vier Stürmern in die Saison gehe, werde man am Ende des Transferfensters sehen. Geplant ist derweil ein Transfer in der Verteidigung, wie Ricken auch recht unmissverständlich durchblicken ließ.