BVB: Neues Süle-Bild sorgt für Aufsehen

Borussia Dortmund hat die Vorbereitung aufgenommen - und Niklas Süle hinterlässt gleich am ersten Tag Eindruck. Der BVB teilte am Mittwoch ein Foto des 28-Jährigen, das bei den Fans für Aufsehen sorgt.

Thema ist wie bereits in der Vergangenheit bei Süle in erster Linie das Erscheinungsbild. Wurde dem Innenverteidiger häufig ein zu hohes Gewicht vorgeworfen, präsentierte er sich zum Start in die Saison in einem erkennbar besseren Zustand.