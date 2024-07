Diesen BVB-Talenten gehört die Zukunft

Borussia Dortmund ist mit einer Vielzahl junger Talente nach Asien gereist. Einige rücken damit noch mehr in den Fokus der BVB-Verantwortlichen und könnten schon in der kommenden Saison Profi-Minuten bekommen.

Borussia Dortmund ist mit einer Vielzahl junger Talente nach Asien gereist. Einige rücken damit noch mehr in den Fokus der BVB-Verantwortlichen und könnten schon in der kommenden Saison Profi-Minuten bekommen.

Auch wenn die Entwicklung der Jungspunde noch lange nicht abgeschlossen ist, konnte der eine oder andere auf sich aufmerksam machen und könnte damit auch schon in der kommenden Saison zu Einsätzen in der Profimannschaft kommen.

BVB setzt verstärkt auf Nachwuchs

Almugera Kabar

Elias Benkara

In Asien überzeugte er mit Ruhe und einer gewissen Portion Selbstverständlichkeit und Unerschrockenheit. Minimale Defizite offenbart Benkara noch in Sachen Geschwindigkeit. Er braucht wohl noch ein bis zwei Saisons, auf dem Zettel der BVB-Verantwortlichen steht er aber allemal.

Yannik Lührs

Auch ein weiterer Innenverteidiger ist höchst interessant. Yannik Lührs wechselte erst vor wenigen Wochen von Hannover 96 zum BVB. Für den 20-Jährigen überwiesen die Dortmunder 350.000 Euro an die Niedersachen. Für 96 in der 2. Liga kam Lührs in der vergangenen Spielzeit sechsmal und in der Vorsaison 22/23 viermal zum Einsatz.

Dazu lief er unter Trainer Hannes Wolf in diesem Jahr schon zweimal für die deutsche U20 auf. Zunächst soll Lührs für die zweite Mannschaft der Dortmunder spielen Perspektivisch könnte er aber sehr wohl in die erste Reihe zu den Profis rücken.

Sein engagierter Auftritt in der Vorbereitung, allen voran im letzten Test gegen Osaka, als er nahezu über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stand und die Sache in der Innenverteidigung neben Niklas Süle extrem routiniert herunterspielte, spricht stark dafür. Bitter: In der Schlussphase bekam er in einem Zweikampf das Knie seines Gegenspielers an die Nase und musste blutend ausgewechselt werden. Verdacht: Nasenbruch.