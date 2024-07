Dank Adeyemi! BVB mit Zittersieg gegen Kagawa-Team - Höchststrafe für Osaka-Keeper

Zum Abschluss der Asienreise zeigt der BVB im Testspiel gegen Cerezo Osaka eine Reaktion auf die blamable Klatsche gegen BG Pathum United. Doch trotz klarer Führung muss Dortmund am Ende zittern.

Auch dank Karim Adeyemi hat sich Borussia Dortmund zum Abschluss der Asienreise für die 0:4-Blamage gegen den thailändischen Erstligisten BG Pathum United am Sonntag zumindest phasenweise rehabilitiert.

BVB mit 3 Toren in 4 Minuten - Osaka-Keeper ausgewechselt

Im zweiten Durchgang prägten viele Wechsel das Geschehen, bei Osaka kam etwa der Ex-Dortmunder Shinji Kagawa (62.) in die Partie.

Während der BVB offenbar allzu früh in den Verwaltungsmodus schaltete, wurde Osaka mit fortlaufender Spieldauer stärker. Masaya Shibayama (66.) traf zunächst artistisch per Seitfallzieher, dann ließ Reiya Sakata (73.) mit einem satten Schuss in den rechten Winkel noch mal ernsthaft um den Sieg zittern. Letztlich brachte der BVB den knappen Vorsprung über die Zeit.