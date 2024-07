Bundesliga: Bayerns neuer Abräumer

Der FC Bayern München schraubt weiter am Kader für die Saison 2024/25. Nach Michael Olise kommt als zweiter hochkarätiger Premier-League-Neuzugang Joao Palhinha vom FC Fulham. Einen solchen Spielertypen hatten die Münchner lange nicht.

Im künftigen Bayern-System wird Palhinha auf der Sechs vor allem dafür zuständig sein, die Räume hinter Jamal Musiala und Co. zu schließen. Darin liegt seine große Stärke, wie er auch jüngst bei der EM unter Beweis stellen konnte, als er in Diensten Portugals vornehmlich die Lücken im Rücken von Vitinha und Bruno Fernandes zulief.

Die neue „Holding-Six“

Palhinha ist keiner, der auf kreative Weise den Ballbesitz vorantreibt, kein „ball progresser“, aber dafür umso wertvoller in der Ballrückgewinnung und dem Blockieren der Räume vor der Abwehr.

Hinzu kommt eine gesunde und gut getimte Portion Aggressivität. Laut dem Statistikportal FBref.com verbuchte Palhinha im vergangenen Jahr 5,07 Tacklings und auf 90 Minuten gerechnet 1,53 abgefangene Pässe (Interceptions) pro Spiel. Mit dem ersten Wert liegt er im obersten Perzentil aller Mittelfeldspieler in Europas Top-Fünf-Ligen.

Jene Rolle, die nun Palhinha begleiten wird, sollte eigentlich einmal Joshua Kimmich ausfüllen, aber die Stärken des deutschen Nationalspielers liegen doch woanders, wie sich in jüngster Vergangenheit herausgestellt hat .

Eine große Hilfe für Pavlović

Seine Ankunft in München müsste dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany auch neue Möglichkeiten mit Blick auf Aleksandar Pavlović eröffnen, der mehr und mehr in die Rolle des tiefen Spielgestalters hineinwachsen dürfte. Da Palhinha diese Funktion ohnehin nicht für sich beansprucht, könnte es zu einer fruchtbaren Partnerschaft zwischen dem fast zehn Jahre älteren Portugiesen und Deutschlands Hoffnung auf der Sechserposition kommen.

Stattdessen spielte Laimer häufig in der Offensivreihe oder eben in seiner Paraderolle zwischen Sechs und Zehn. Das sollte nun auch unter Kompany seine primäre Aufgabe werden, was wiederum dem neuen Bayern-Trainer taktische Variabilität ermöglichen würde.