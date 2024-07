FC Bayern: Interessantes Detail bei Kompany

FC Bayern: Kompany trägt Müller-Kappe

Die rote Kopfbedeckung des Belgiers, der als Nachfolger von Thomas Tuchel bis 2027 unterschrieben hat, zierte an der Seite die Aufschrift TM25 - es handelte sich also um die besondere Spieler-Edition des Caps von Thomas Müller (Trikotnummer 25).

Der Auftakt in die neue Spielzeit findet bei den Münchnern eigentlich erst am 15. Juli statt, am Montag und Dienstag steht dabei zunächst die Leistungsdiagnostik auf dem Plan. Am Mittwoch (17. Juli) soll dann das erste vollumfängliche Training auf dem Platz steigen.