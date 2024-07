FC Bayern: Kompany stellt sein Trainerteam vor

von SPORT1 17.07.2024 • 13:35 Uhr Bevor am Mittwoch der Trainingsauftakt beim FC Bayern ist, stellt der neue Trainer Vincent Kompany sein Trainerteam vor. Er setzt vor allem auf Trainer, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat.

Am Mittwoch ist es so weit: Vincent Kompany wird beim FC Bayern München die erste Einheit auf dem Platz leiten. Doch nicht nur der Belgier wird dann erstmals öffentlich mit seinen neuen Spielern auf dem Platz stehen, sondern auch sein Trainerteam. Dieses stellt Kompany jetzt selbst vor.

Sein Co-Trainer Aaron Danks sei „einer der talentiertesten Trainer in England“, erklärt Kompany bei FCB.tv. „Ich glaube, er trainiert seit seinem 15. Lebensjahr.“ Der 39-Jährige war zuletzt Co-Trainer beim englischen Zweitligisten Middlesbrough, 2022 war er zudem für zwei Spiele Interimstrainer bei Aston Villa in der Premier League. Zudem war er lange in den Jugend-Nationalmannschaften Englands aktiv, in Anderlecht arbeitete er schonmal mit Kompany zusammen. Dieser sei nun froh, „ihn hier bei Bayern zu haben.“

Ein enger Vertrauter im Trainerteam ist Floribert N‘Galula. Sie spielten bereits in den Jugendmannschaften von Anderlecht zusammen Fußball, doch anschließend trennten sich ihre Wege. N‘Galula wechselte zu Manchester United. Als Kompany vom HSV zum Stadtrivalen City wechselte, war sein Kumpel schon wieder weg aus Manchester.

Co-Trainer arbeitete mit Ferguson zusammen

Der 37-Jährige arbeitete bei United allerdings mit einem großen Trainer zusammen: „Er wurde von Sir Alex Ferguson beeinflusst und hatte die Chance, mit ihm in der Umkleidekabine zu sein.“

Vincent Kompany mit seinem Co-Trainer Rene Maric (l.) und "Head of Performance" Walter Gfrerer

Die Wege der beiden Kindheitsfreunde fanden später in Anderlecht wieder zusammen, als Kompany Trainer und N‘Galula sein Co-Trainer wurde. Gemeinsam gingen sie anschließend zum FC Burnley, jetzt ist er auch in München dabei. „Sein Verständnis und seine Empathie sind für den Trainerstab wirklich wichtig“, erklärt Kompany.

Mit Rodyse Munienge ist ein weiterer Jugendfreund von Kompany im neuen Trainerteam, mit dem er auch während seiner Zeit in Hamburg in einer WG lebte. Er ist persönlicher Assistent vom Cheftrainer, agiert unter anderem als Organisator im Team-Management oder als Chauffeur. Athletiktrainer Bram Geers ist ebenfalls ein alter Bekannter, mit ihm war Kompany auch schon in Anderlecht und Burnley in einem Trainerteam.

Ex-Dortmunder in Kompanys Trainerteam

Noch gar nicht arbeitete er hingegen mit René Maric zusammen, ihre Wege kreuzten sich allerdings schonmal beim Trainer-Lehrgang. Der Österreicher kann allerdings bereits auf eine große Berufserfahrung zurückblicken: „Er hat ein riesiges Wissen, er hat bereits für Dortmund, Gladbach und Red Bull gearbeitet“, sagt der frühere Innenverteidiger.

Maric, der vor einigen Jahren noch Blogs für ein Bayern-Portal schrieb, war bereits vor der Ankunft des neuen Trainers an der Säbener Straße aktiv, dabei aber vor allem als Entwicklungscoach in den Jugendmannschaften. „Er ist jemand, der mich auch auf dem Platz unterstützen wird, jemand mit einem sehr detaillierten taktischen Verständnis des Spiels. Das ist heutzutage natürlich immer nötig.“

