BVB, Rene Maric, Co-Trainer von Marco Rose: Der außergewöhnlichste Co-Trainer der Bundesliga

Als Teenager träumte Maric wie so viele Jungs in seinem Alter von einer großen Karriere auf dem grünen Rasen. Der Österreicher versuchte sich beim unterklassigen TSU Handenberg, doch eine erschreckende Anhäufung von Verletzungen brachte seinen Traum früh in weite Ferne. Maric erlitt zwei Kreuzbandrisse, einen Beckenbruch, einen Schlüsselbeinbruch und litt sogar unter einem Knochentumor. Eine Profi-Karriere wurde dadurch im Keim erstickt.