FC Bayern: Top-Klubs buhlen um Goretzka!

In rund zwei Wochen steht für den FC Bayern das erste Pflichtspiel der neuen Saison an, aktuell befindet man sich allerdings noch mitten in der Kaderplanung. Während der deutsche Rekordmeister bereits reichlich Geld für Neuzugänge ausgegeben hat, fehlen wiederum noch die Einnahmen auf der Abgangs-Seite. Einen Bayern-Star könnte es nun aber aus München wegziehen.