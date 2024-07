Freund: "Wichtig, dass wir nicht unter Druck geraten"

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern hat zu den zahlreichen Spekulationen um mögliche Zu- und Abgänge beim Rekordmeister Stellung bezogen. „Wir können nicht ausschließen, dass sich noch etwas tut und der ein oder andere den Verein verlassen könnte. Aber es gibt keinen neuen Stand. Man wird sehen, was die nächsten Wochen noch bringen“, sagte Freund am Dienstag während der Vorstellung von Neuzugang Hiroki Ito vom VfB Stuttgart.

Auch zum Niederländer Xavi Simons, der als potenzieller Transfer gehandelt wird, gebe es "nicht viel zu sagen", so Freund. Simons sei aber natürlich ein "sehr guter Spieler, der eine sehr gute Europameisterschaft gespielt und sich in Leipzig sehr gut entwickelt hat. Er wird eine sehr gute Karriere machen, auf höchstem Niveau."

DAVIES-ENTSCHEIDUNG GEFALLEN?

Mit dem Kanadier, dessen Vertrag 2025 ausläuft, habe es laut Freund Gespräche gegeben, „die bis jetzt zu keiner Einigung führten. Die Tür ist nicht zu. Er geht jetzt mal in sein letztes Vertragsjahr, dann werden wir sehen.“

Am Mittwoch startet der FC Bayern auf dem Platz in die Vorbereitung. Der neue Trainer Vincent Kompany soll die Münchner nach einer titellosen Saison wieder in die Spur bringen. „Man spürt bei ihm die sehr große Vorfreude“, sagte Freund: „Er ist extrem motiviert und kann es kaum erwarten, die Jungs beisammen zu haben.“