FCB-Vorstellung von Ito: Restaurant-Tipps von Bayern-Star

+++ Freund über mögliche Transfers +++

+++ Freund: Kompany will endlich loslegen +++

+++ Freund schwärmt von Simons +++

+++ Ito über japanische Stereotypen +++

+++ Freund über Kanes nächste Finalniederlage +++

+++ Ito über Müller und Gnabry +++

+++ Ito über Gespräch mit Kompany +++

+++ Freund über Situation bei Davies +++

„Phonzy hat ein starkes Turnier bei der Copa América gespielt, auch wenn der Elfmeter im letzten Spiel vielleicht nicht ideal war. Das Wichtigste ist, dass er fit geblieben ist. Es haben Gespräche stattgefunden, er macht jetzt erstmal Urlaub. Wichtig ist, dass er eine gute Vorbereitung macht und in seine Form findet. Er hat sich in den letzten Jahren zu einem Schlüsselspieler entwickelt. Die Tür ist sicherlich nicht zu. Werden sehen, was die nächsten Monate bringen. Er geht jetzt zwar in sein letztes Vertragsjahr, aber die Tür ist noch nicht geschlossen.“