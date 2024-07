Gibt der BVB Füllkrug ab? Kehl lässt aufhorchen

von Manfred Sedlbauer 21.07.2024 • 09:17 Uhr BVB-Coach Nuri Sahin heizte zuletzt die Spekulationen um einen möglichen Abgang einer seiner Stürmer an. Nun gibt auch der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl zu, dass die Situation „nicht optimal“ sei.

Wer muss gehen? Mit dem Transfer von Serhou Guirassy hat der BVB nun vier Stürmer in seinen eigenen Reihen. Der Neu-Dortmunder gilt als der Königstransfer von Kehl und Co., doch das könnte nun Auswirkungen auf die anderen drei Spitzen haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sowohl Niclas Füllkrug, an dem in der vergangenen Saison kein Weg vorbeiführte, als auch Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko, fürchten um Einsatzzeiten.

„Ich kann mir nicht vorstellen, mit vier Stürmern in die neue Saison zu gehen“, meinte BVB-Coach Nuri Sahin am Rande des Testspiels gegen Erzgebirge Aue (1:1) und heizte damit die Spekulationen um einen Abgang an. Auch die neuesten Aussagen des BVB-Sportdirektors führen nicht zum Ende der Diskussion - im Gegenteil.

Niclas Füllkrug könnte den BVB in diesem Sommer verlassen

Sahin und Kehl einig: Vier BVB-Stürmer sind einer zu viel

„Wir haben im letzten Jahr drei gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Wir warten das natürlich ab. Es ist aber womöglich auch nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen. Das ist uns bewusst“, meinte Kehl am Sonntagmorgen auf der Asienreise des BVB in Bangkok, bei der auch SPORT1 dabei war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Serhou Guirassy ist ebenso wie die Dortmunder Nationalspieler nicht auf der Marketingreise des BVB dabei. Der Guineer befindet sich wegen seiner Knieverletzung im Rahmen einer Reha individuell in Dortmund vor.

„Er arbeitet sehr akribisch“, meinte Kehl und freut sich über den Neuzugang: „Er hilft uns verschiedene Optionen zu bieten und uns besser zu machen. Das ist der Anspruch, den wir alle haben.“

Was passiert mit Füllkrug? Kehl verpasst Dementi

Guirassys Verpflichtung könnte daher für Füllkrug weniger Spielzeit bedeuten. Das Interesse an ihm, gerade von Klubs aus dem Ausland, wie AC Mailand, ist groß. Könnte Füllkrug den BVB verlassen?

„Natürlich habe ich auch mit Niclas schon gesprochen. Es ist ja auch wichtig, dass die Jungs ein Gefühl dafür bekommen und ich erlebe die Jungs sehr ambitioniert in den Gesprächen. Am Ende wollen wir als Borussia Dortmund erfolgreich sein und da gehört eine Konkurrenzsituation dazu. Und so habe ich Fülle auch wahrgenommen“, meinte Kehl.

{ "placeholderType": "MREC" }