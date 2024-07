Kompany mit Ansage vor Trainingsstart des FC Bayern

Der Nachfolger von Thomas Tuchel wird am Donnerstag sein erstes Training an der Säbener Straße leiten.

Bayern Münchens neuer Trainer Vincent Kompany hat vor dem Vorbereitungsstart des Rekordmeisters an seine Mannschaft appelliert und nach einer verkorksten Saison volle Konzentration gefordert. „Wir müssen den Fokus darauf legen, wieder ganz nach oben zu kommen“, sagte Kompany im Interview mit den Klubmedien der Münchner.

"Man sollte", so der 38-Jährige, "von Anfang an spüren, dass eine neue Saison ansteht und die Mentalität stimmt". Dabei sei es normal, dass manche Spieler "noch nicht fit" seien oder "noch manche Sachen lernen" müssten, sagte Kompany: "Aber mental musst du fit sein, von Anfang an. Der Kader muss zu hundert Prozent diesen Fokus und diese Intensität haben, um jetzt wieder erfolgreich zu sein."