Nach EM-Trauma: Drei Wochen Urlaub für Kane

Nach seinem Final-Trauma bei der EM hat Englands Teamkapitän Harry Kane erst einmal drei Wochen Zeit zur Erholung. „Es war hart für ihn, das Finale nicht zu gewinnen. Er tankt jetzt wieder Energie und genießt die Zeit mit seiner Familie. Er wird drei Wochen Urlaub bekommen, um zu regenerieren. Es ist wichtig, dass er abschalten kann und Abstand gewinnt“, sagte FC Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag während der Vorstellung von Neuzugang Hiroki Ito vom VfB Stuttgart.

Kane hatte nach der bitteren EM-Finalpleite den Blick aber schon wieder nach vorne gerichtet. „Letztlich haben wir unser Ziel verfehlt und müssen damit leben“, schrieb der Kapitän der Three Lions am Montag nach dem 1:2 (0:0) gegen Spanien in den Sozialen Medien. „Aber wir werden uns wie immer aufraffen, den Staub von uns abwischen und bereit sein, wieder im englischen Trikot zu kämpfen.“