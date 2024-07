Kompany? "Wir haben bei Pep Guardiola nachgefragt"

Die neue Bundesliga-Saison steht an. Im FC Bayern Podcast blickt Präsident Herbert Hainer auf die vergangene Saison und gibt eine Einschätzung zum neuen Trainer Vincent Kompany ab.

Die neue Bundesliga-Saison steht an. Im FC Bayern Podcast blickt Präsident Herbert Hainer auf die vergangene Saison und gibt eine Einschätzung zum neuen Trainer Vincent Kompany ab.

Die neue Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern – und der FC Bayern hat etwas gutzumachen. Eine titellose Saison und Platz drei in der Liga sind nicht der Anspruch des Rekordmeisters.

Doch Herbert Hainer will nicht alles so kritisch sehen: „Dass man nach elf deutschen Meistertiteln auch mal ein Jahr hat, wo man bei den Männern nicht deutscher Meister wird, ist glaube ich auch zu verzeihen. Jede Serie reißt mal“, erklärte der Präsident der Münchner in der Jubiläumsausgabe des FC Bayern Podcasts.