Niklas Süles Radikalkur: "Das war eine Aussage"

Acht Kilogramm hat Süle über den Sommerurlaub verloren - dank knackiger Trainingseinheiten und zweier Privatköche, die ihn begleiteten. Sein erster Auftritt in Dortmund beim Leistungstest überraschte vergangene Woche alle - im positiven Sinne. Es wirkt so, als wäre der 28-Jährige in der Verfassung seines Lebens.

Süle fit wie nie - „Das war eine Aussage“

„Ich glaube, das war eine Aussage von Niki, so zurückzukommen“, lobte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in Bangkok in höchsten Tönen. In einer kleinen Medienrunde, bei der auch SPORT1 dabei war, meinte der Ex-Profi: „Er hat unter Beweis gestellt, dass er hier Leistung zeigen möchte, dass er bereit ist, dass er um seinen Platz kämpft, dass er spielen möchte und ich kann mich nur wiederholen: Ein Niki Süle, der wirklich fit ist, hilft jeder Top-Mannschaft in Deutschland und Europa.“