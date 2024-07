Nuri Sahin macht Statement zu vieldiskutierter BVB-Frage

Mit der aktuellen Anzahl an Angreifern würde man nur planen, wenn man in vier bis fünf Wettbewerben vertreten wäre: „Aber soweit ich weiß, haben wir nur drei.“ Abschreiben will Sahin aber keinen der genannten Stars: „Jeder einzelne ist Spieler von Borussia Dortmund und auf seine Art und Weise wichtig für uns. Dann wird man sehen, was am Ende der Transferperiode sein wird.“