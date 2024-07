RB Leipzig: Das rät Forsberg Bayern-Flirt Xavi Simons

von Niclas Löwendorf , Laura Hütter 30.07.2024 • 10:35 Uhr Emil Forsberg besucht seine ehemaligen Teamkollegen von RB Leipzig bei einer Trainingseinheit in New York. Dort trifft ihn SPORT1 zu einem kurzen Interview.

Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Emil Forsberg hat RB Leipzig zu Beginn des Jahres in Richtung Major League Soccer verlassen. Jetzt hat der langjährige Leipziger seinen ehemaligen Verein bei dessen Training in New York besucht.

Am Rande der Einheit sprach er in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, über sein Leben in New York, RB Leipzigs Aussichten für die kommende Saison sowie einen möglichen Wechsel von Xavi Simons gesprochen.

Forsberg hat klare Meinung zu Simons

Der 21-Jährige wird nach einer starken Saison bei RB mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter der FC Bayern. Zuletzt deutete sich jedoch an, dass er auch in der kommenden Saison für die Sachsen auf dem Feld stehen wird.

Forsberg hat eine klare Meinung, was die Zukunft des Offensivspielers angeht: „Für Leipzig und für ihn wäre es sehr gut, wenn er wieder zurückkommt“ und fügt lachend hinzu: „Wenn er die Nummer 10 trägt, dann weiß er, er muss auch wirklich Tore machen.“

Forsberg: Wechsel war „der richtige Schritt“

Forsberg, der seit Anfang des Jahres bei RB New York unter Vertrag steht, konnte zwar bei der ersten Trainingseinheit der Leipziger in Amerika vorbeischauen, selbst mitmachen könnte er allerdings derzeit nicht, denn er ist verletzt. Ansonsten gehe es ihm aber gut und er fühle sich wohl in der Millionenmetropole, berichtete der Schwede, auch wenn „ein bisschen mehr Leute in der Stadt“ seien.

„Es war der richtige Schritt für mich. Ich freue mich hier zu sein“, sagte er über seinen Wechsel. Bei seinem neuen Verein laufe es „fußballerisch wirklich gut“, zudem werde das Interesse in New York „größer und größer.“

Obwohl er erst seit einem halben Jahr beim amerikanischen Erstligisten spielt, ist er bereits Kapitän der Mannschaft. Eine große Verantwortung, die der Schwede aber auch wollte, wie er sagt.

Er freue sich „mich meine alten Kumpel wiederzusehen. Das ist immer schön“, schwärmte Forsberg auf dem New Yorker Trainingsgelände.

Forsberg traut Leipzig „alles“ zu

Auch wenn er nun über 6.000 Kilometer von seiner langjährigen Heimat entfernt wohnt, verfolge er weiterhin die Bundesliga und die Leistungen von RB, denn „das ist mein Verein.“

„Sie haben es gut gemacht“, beurteilte er die Leistungen in der vergangenen Saison, meinte aber auch: „Ich freue mich auf das neue Jahr. Dieses Jahr wird noch spannender, glaube ich.“

Von Bayer Leverkusens Gewinn der Meisterschaft sei er nicht überrascht gewesen. „Ich finde von dem Fußball, den die gespielt haben, war das schon echt gut“, lobte er den Double-Sieger. Ob Leipzig eine ähnliche Überraschung schaffen könne? Forsberg traue seinen ehemaligen Teamkollegen „alles“ zu.