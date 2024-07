Süle-Wandlung beim BVB: Matthäus übt harte Kritik - Unprofessionell

Lothar Matthäus will sich der allgemeinen Euphorie um die Transformation von Niklas Süle nicht anschließen. Der TV-Experte schlägt stattdessen kritische Töne an.

„Ich bin eher überrascht, dass es bei einem Profi-Fußballer überhaupt so in die andere Richtung laufen konnte“, stellte er in einem Interview mit sport.de klar.