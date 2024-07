"Mein Gott, wir haben einen neuen Spieler!“

Der 28-Jährige war am Mittwoch sichtlich verändert aus der mehrwöchigen Sommerpause zu seinem Arbeitgeber zurückgekehrt und machte vor allem beim obligatorischen Leistungstest zum Trainingsauftakt optisch einen positiven Eindruck . Wie die Sport Bild berichtet, hat Süle acht Kilogramm im Vergleich zur Vorsaison abgenommen.

„Das ist bewundernswert, wie er das hingekriegt hat. Mir ist das Tausend Mal lieber, wenn einer einen Fehler eingesteht und entsprechende Ableitungen trifft, dann ist das cool“, sagte Watzke. Der 2022 ablösefrei vom FC Bayern gekommene Verteidiger sei „ein riesen Spieler in der Innenverteidigung“.

Süle: BVB-Boss Watzke sieht Chance auf DFB-Comeback

Für den BVB-Boss sei Süle ein Spieler, über dessen Qualitäten man sich „sowieso keine Sorgen machen“ müsse. Zugleich traut Watzke Süle perspektivisch auch ein Comeback in der Nationalmannschaft zu. „Und wenn er das hinkriegt und das auch stabilisiert, dann wird er, in der Verfassung, in der er jetzt ist, auch eine gute Rolle spielen. Auch wieder bei der Nationalmannschaft.“