Terzic-Aus: Watzke nennt bemerkenswerte Details

Der Klubboss des BVB sagte bei Bild : „Edin rief mich an und sagte mir, dass er aufhören möchte. Ich habe ihn dann gebeten, sich noch einmal mit Lars Ricken (neuer Geschäftsführer Sport; Anm. d. Red.) zusammenzusetzten und zu besprechen, ob das auch wirklich seine Meinung ist. Oder ob das vielleicht eher aus dem Gefühl heraus entstand.“

Dazu habe sich knapp eineinhalb Wochen nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid (0:2) herauskristallisiert, dass Terzic tatsächlich „ganz klar und ganz fest in seiner Entscheidung“ sei.

BVB-Duo stößt auf gemeinsame Zeit an

Und: Noch vor der öffentlichen Bekanntgabe der am Ende in einvernehmlicher Abstimmung gefällten Entscheidung hätten Watzke und Terzic „abends noch zusammengesessen und ein Glas auf die zweieinhalb Jahre getrunken“.

Der langjährige Geschäftsführer weiter: „Die Ergebnisse waren ja viel besser als die Medienberichterstattung über die Tätigkeit. Edin hat im ersten Jahr den DFB-Pokal mit uns gewonnen. Im zweiten Jahr hat er die Meisterschaft bis zur 89. Minute (am letzten Spieltag; Anm. d. Red.) noch in der Hand gehabt und dann das Champions-League-Finale erreicht. Das war schon etwas, was mich emotional auch angefasst hat.“