Was passiert mit Davies? Ein riskanter Bayern-Plan

Bei der Copa América wird Alphonso Davies zur tragischen Figur. Wie geht es für den jungen Linksverteidiger weiter? Seine langfristige Zukunft in München ist unklar, doch der Bayern-Plan für die nahe Zukunft steht.

Bei der Copa América wird Alphonso Davies zur tragischen Figur. Wie geht es für den jungen Linksverteidiger weiter? Seine langfristige Zukunft in München ist unklar, doch der Bayern-Plan für die nahe Zukunft steht.

So niedergeschlagen hat man Alphonso Davies selten gesehen. Der Kanadier schlug die Hände über den Kopf zusammen, nachdem er im Spiel um Platz drei bei der Copa América zur tragischen Figur wurde, als er mit einem Panenka-Elfmeter an der Latte scheiterte und sein Team so um den dritten Platz brachte.