Bayern: Eberl mit erstaunlichen Aussagen zu Sané

Sportvorstand Max Eberl hat am Rande des Testspiels gegen Grasshopper Zürich am Dienstag (4:0) über den Comeback-Plan des 28-Jährigen gesprochen.

Während im Fußballbusiness Spieler für gewöhnlich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen sollen, ist Bayerns Weg durchaus erstaunlich - denn vermutlich wird Sané erst in rund einem Monat zurückkehren.

Sané-Comeback wohl erst nach der Länderspielpause

Nach Bayerns Bundesliga-Spiel gegen Freiburg am 1. September steht für die Nationalspieler in Bayerns Kader erstmal die Reise zu ihren Nationalmannschaften an, bevor am 14. September das Duell mit Aufsteiger Kiel folgt.