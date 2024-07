Sané: So schlimm war meine Verletzung wirklich

von SPORT1 02.07.2024 • 14:02 Uhr Leroy Sané spricht auf der DFB-PK detailliert über seine Rolle in der Mannschaft und erklärt die Qualitäten des kommenden Gegners, den Spaniern. Außerdem spricht Bayerns Flügelspieler über seine lang anhaltenden Schambein-Probleme während der abgelaufenen Saison.

Darf Leroy Sané am Freitag gegen Spanien wieder von Beginn an ran, oder setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Flügelspieler nach seinem durchwachsenen Startelf-Einsatz gegen Dänemark wieder auf die Bank? Das und vieles mehr war Thema bei der DFB-Pressekonferenz am Dienstag, bei der Sané selbst auf dem Podium saß.

Dabei sprach Bayern-Star intensiv über das Duell am Freitag mit den hochgelobten Spaniern sowie über seine Rolle innerhalb der Mannschaft. Außerdem ging der Flügelflitzer der Bayern auf seine lang anhaltenden Verletzungsprobleme in der Rückrunde der abgelaufenen Saison ein. SPORT1 hat die besten Aussagen der Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen:

+++ Sané über seine Stärken +++

„Was ich mitbringe, sind Läufe hinter die gegnerische Kette. Dadurch schaffe ich Räume und bringe Bewegung in die gegnerische Mannschaft. Dann wissen die Gegner, dass sie nicht nur nach vorne schieben müssen, sondern auch aufpassen müssen, dass der Ball nicht hinter die Kette kommt. Jamal macht das auch, Ilkay und Flo haben diese Stärken auch.“

+++ Das macht die Kroos-Rückkehr aus +++

„Vorher waren wir nicht immer stabil genug, das war eine große Schwäche von uns. Diese Schwäche hat er uns genommen, mit seiner Ruhe, die er mitbringt. Jetzt läuft es gut und wir sind glücklich darüber, dass er zurückgekommen ist und uns stärker macht.“

+++ Spanien überzeugt Sané mit Umschaltspiel +++

„Das machen die Spanier sehr gut. Vor allem beim Ballgewinn sind sie sehr zielgerichtet darauf aus, den Ball in die Tiefe zu bekommen. Mit den zwei schnellen Außenstürmern haben sie Waffe dazubekommen. Wir wissen, was ihre Stärken sind.“

+++ Spanien-Kracher als vorgezogenes Finale? +++

„Das kann man schon ein bisschen so sagen. Es sind zwei sehr starke Mannschaften, aber trotzdem sind noch andere gute Teams im Turnier. Deshalb sollte man das nicht zu hoch hängen.“

+++ Sané über Umgang mit Schambein-Verletzung +++

„Die Situation war nicht klar. Ich wusste nicht, wie lange und ob die Verletzung anhalten würde. Dann bin ich ins Risiko gegangen, weil wir in der Champions League noch dabei waren. Jetzt sitze ich trotzdem hier und bin froh, dass das alles so geklappt hat und für die EM gereicht hat. Ich fühle mich gut, in den letzten Spielen hatte ich keine Schmerzen. Auch nach den Spielen fühle ich mich gut. Davor waren es teilweise mal fünf oder sechs Tage, bis die Schmerzen weg waren.“

+++ Sané über Verteidigen als Offensivspieler +++

„Das ist wichtig, weil es unseren Verteidigern hilft. Normalerweise ist es dadurch auch einfacher, den Ball zu gewinnen. Für mich als Offensivspieler ist es auch ein gutes Gefühl, eine Art Sicherheit. Das zeigt auch, dass wir alle zusammen verteidigen und kein Gegentor kassieren wollen.“

+++ So kommuniziert der Bundestrainer +++

„Er kommuniziert sehr offen und direkt. Jeder von uns nimmt seine Entscheidungen sehr gut an, wie auch immer die Startelf aussieht. Das zeichnet uns auch ein Stück weit aus.“

+++ Sané gegen Spanien in der Startelf? +++

„Es steht noch nicht fest, ob ich am Freitag von anfang spiele oder nicht. Gegen Dänemark habe ich das auch erst am Spieltag erfahren. Aber das hat mir gutgetan, dass ich mal wieder über längere Zeit auf dem Feld stand.“

+++ Sané beeindruckt von Yamal und Williams +++

„Das sind zwei sehr starke, dribbelstarke Spieler. Mit 16 Jahren schon so Fußball spielen zu können, das ist beeindruckend. Ich spiele auf der gleichen Position, von daher freue ich mich auf das Duell.“

+++ DFB-Team und Spanien die spielstärksten Teams? +++

„Ich denke schon, dass es die beiden Mannschaften sind, die mit am besten Fußball gespielt haben während diesem Turnier. Deswegen wird es ein sehr spannendes Spiel werden.“

+++ So kann man Spanien schlagen +++

„Es treffen zwei sehr starke Mannschaften aufeinander. Wir müssen es schaffen, dass das Momentum zu uns rüberschwappt und wir die Kontrolle in gewissen Phasen haben. Dann kann auch den Spaniern sehr wehtuen. Wir müssen die Spanier hoch attackieren, wissen aber um Spaniens Stärken. Für uns wird es bestimmt Räume geben.“

+++ Sané über Schachduelle mit Musiala +++

„Ich spiele Schach gegen Jamal. Ich kenne nur die Regeln, gut bin ich nicht. Ich habe gespielt, um Jamal zu ärgern. Gewonnen habe ich aber nicht.“

+++ Wann hat Sané seinen Turniermoment? +++

„Ich hoffe, dass das noch passiert. Das würde der Mannschaft helfen und ist auch meine Aufgabe. Ich hoffe, dass es schon im nächsten Spiel passieren wird.“

