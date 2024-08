Erster Titel! Bayern setzt Statement

"So kann man in die Saison starten", sagte Torschützin Bühl zufrieden bei MagentaSport: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir hätten auch zwei, drei Tore mehr schießen können." Auch die Wölfinnen nahmen positive Aspekte aus der Partie mit. "Wir sind gerade enttäuscht, wir wissen aber, dass wir mindestens mit den Bayern mithalten können", erklärte Svenja Huth.

Bayern lange stark - VfL-Wechsel zeigen Wirkung

Im Kader beider Teams standen insgesamt zwölf Nationalspielerinnen, die vor rund zwei Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen hatten. Sieben spielten in Dresden von Beginn an, Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp saß beim VfL zunächst auf der Bank.