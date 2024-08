Bundesliga: BVB-Neuzugang plötzlich Chef

Im Trainingslager des BVB feiern einige Neuzugänge ihr Debüt für Borussia Dortmund. Einer macht dabei gleich zu Beginn klar, welche Rolle er einnehmen will, nämlich die des Chefs. Auch wenn er dafür aus der Komfortzone muss.

Im Trainingslager des BVB feiern einige Neuzugänge ihr Debüt für Borussia Dortmund. Einer macht dabei gleich zu Beginn klar, welche Rolle er einnehmen will, nämlich die des Chefs. Auch wenn er dafür aus der Komfortzone muss.

„Hey Baby“ von DJ Ötzi grölte Pascal Groß am Montagabend im Teamhotel von Borussia Dortmund . Die Gesangseinlage war ein Aufnahmeritual, dem sich jeder Neuzugang stellen muss.

BVB-Neuzugang Groß feiert erfolgreiches Debüt

46 Minuten stand Groß bei seinem Debüt für den BVB, von dem er seit Kindheitstagen Fan ist, auf dem Platz. Überhaupt war er der einzige Neuzugang, der von Beginn an gegen Villarreal (2:2) spielte. Auf der Sechs nahm er direkt die Chefrolle ein. Er gab Kommandos, überzeugte mit Ballsicherheit und übernahm bei den durchaus ansprechenden Standards Verantwortung.

Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den bisherigen Trainingseinheiten in Bad Ragaz (Schweiz). „Ich probiere einfach, gut zu spielen und meine Kollegen in Szene zu setzen. Ich probiere, Verantwortung zu übernehmen und Leistung zu bringen“, meinte Groß nach der Partie.

Ricken: Man kann „Nur ins Schwärmen kommen“

Kapitänsernennung spitzt BVB-Konkurrenzkampf weiter zu

Marcel Sabitzer scheint, auch aufgrund seiner vergangenen Saison, in der er einer der besten Dortmunder war, gesetzt zu sein. Sicher kann sich der Österreicher aber dennoch nicht sein.

Dass Emre Can auch in der kommenden Saison BVB-Kapitän sein wird, verschärft die Situation zusätzlich. Denn dadurch ist klar: Auch Can soll eine tragende Rolle einnehmen.