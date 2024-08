Bundesliga heute: Bremen - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 12:40 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 31. August 2024, trifft der SV Werder Bremen im Weserstadion auf Borussia Dortmund. Es ist das 111. Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga, womit der BVB gegen kein anderes Team häufiger gespielt hat. Werder Bremen konnte in der Vergangenheit mehr Heimsiege gegen Dortmund feiern (31) als gegen jedes andere Team, doch die jüngste Bilanz sieht düster aus: Seit acht Bundesliga-Heimspielen ist Werder gegen Dortmund sieglos (2 Unentschieden, sechs Niederlagen) und verlor zuletzt sogar vier Heimspiele in Folge gegen den BVB.

Bremen - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Werder Bremen ist seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (3 Siege, drei Unentschieden) und könnte nun erstmals seit dem Wiederaufstieg 2022 in vier Heimspielen in Folge punkten. Allerdings blieb Werder in den letzten neun Bundesliga-Saisons im ersten Heimspiel stets sieglos (3 Unentschieden, sechs Niederlagen). Borussia Dortmund hingegen startete in der 10. Bundesliga-Saison in Serie mit einem Auftaktsieg – ein Bundesliga-Rekord. Doch der BVB verlor seine letzten beiden Auswärtsspiele der Saison 2023/24, nachdem er in den ersten 15 Gastspielen nur eine Niederlage hinnehmen musste.

Joker-Tore und Schlüsselspieler

Drei der fünf Joker-Tore am ersten Bundesliga-Spieltag dieser Saison gingen auf die Konten von Werder Bremen (1) und Borussia Dortmund (2). Nuri Sahin, der 36 Bundesliga-Spiele für Werder absolvierte, ist der vierte Trainer in der Bundesliga-Geschichte, der bei seinem Debüt zwei Jokertore feiern konnte. Werder Bremens Justin Njinmah sammelte sechs seiner neun Bundesliga-Torbeteiligungen als Joker, während Borussia Dortmunds Jamie Gittens am vergangenen Spieltag seinen ersten Bundesliga-Doppelpack erzielte.

Spieler im Fokus

Besonderes Augenmerk liegt auf Werder Bremens Marvin Ducksch, der vor seinem 100. Bundesliga-Spiel steht. Die ersten sechs davon absolvierte er für Borussia Dortmund. Am ersten Spieltag dieser Saison gab Ducksch vier Schüsse ab, was SVW-Bestwert war, ebenso wie sein Expected-Goals-Wert von 0.8 xG. Auf Seiten der Dortmunder konnte Pascal Groß in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den BVB seinen ersten Assist verbuchen, nachdem er bereits im DFB-Pokal zwei Vorlagen gegeben hatte. Groß legte am ersten Spieltag dieser Saison sechs Torschüsse auf – mehr als jeder andere Spieler.

