Bundesliga heute: Freiburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 12:30 Uhr SC Freiburg empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg trifft heute im Europa-Park Stadion auf den VfB Stuttgart. Die Freiburger haben in der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals seit 2017/18 beide Saisonspiele gegen den VfB verloren. Vor diesen beiden Niederlagen war der SCF in acht Bundesliga-Duellen in Folge gegen Stuttgart ungeschlagen geblieben (6 Siege, zwei Unentschieden). Besonders bitter für die Freiburger: Der Negativlauf in Heimspielen begann mit einer 1:3-Niederlage gegen den VfB im Februar 2024. Seitdem ist der SC Freiburg in acht Heimspielen sieglos (4 Unentschieden, vier Niederlagen).

Freiburg - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Julian Schuster, geboren in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart, steht vor seinem Bundesligadebüt als Cheftrainer des SC Freiburg. Schuster bestritt seine ersten beiden Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart in der Saison 2007/08. Er tritt das Erbe von Christian Streich an, der zuvor 489 Pflichtspiele in Serie Verantwortlicher des SCF war. Schuster wird versuchen, die schwache Heimbilanz der Vorsaison zu verbessern, in der Freiburg nur 22 Heimpunkte holte und damit auf Platz 15 in der Heimtabelle landete – die schwächste Heimausbeute seit der Abstiegssaison 2014/15.

Stuttgarts beeindruckende Vorsaison

Der VfB Stuttgart stellte in der vergangenen Saison mit 73 Punkten seinen Bundesliga-Punkterekord aus der Meister-Saison 1991/92 ein, umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel. In einer Saison mit 34 Spielen holten die Schwaben zuvor nie so viele Punkte. Erstmals seit 2009/10 nimmt der VfB damit wieder an der Champions League teil. Nach 1979 und 2003 wurde der VfB Stuttgart zum dritten Mal in der Bundesliga Vize-Meister. Der VfB verbesserte sich damit im Vergleich zur vorangegangenen Saison um 14 Ränge – ein eingestellter Rekord zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Bundesliga-Saisons.

Spieler im Fokus

Besonders im Fokus steht heute Deniz Undav, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 27 Scorerpunkte (18 Tore, neun Assists) sammelte. Beim 3:1-Sieg in Freiburg im Februar war er an allen drei VfB-Toren direkt beteiligt (1 Tor, zwei Assists). Auch Chris Führich, der in der Vorsaison drei Tore gegen den SC Freiburg erzielte, wird eine wichtige Rolle spielen. Führich sammelte in der letzten Saison 15 Scorerpunkte (8 Tore, sieben Assists). Auf Seiten des VfB Stuttgart steht zudem Ermedin Demirovic vor seinem 125. Bundesliga-Spiel und gleichzeitig seinem Debüt für den VfB. Demirovic absolvierte zuvor 69 Pflichtspiele für den SC Freiburg und erzielte dabei acht Tore und zehn Torvorlagen.

Wird SC Freiburg gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

