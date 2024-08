Bundesliga heute: Gladbach - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.08.2024 • 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach geht mit einer klaren Zielsetzung in das heutige Bundesliga-Spiel (20.30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen: Die lang anhaltende Sieglos-Serie gegen die Werkself zu beenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seit neun Bundesliga-Partien konnten die Fohlen keinen Sieg gegen Leverkusen einfahren, mit zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Der letzte Erfolg datiert aus dem November 2019, als Gladbach auswärts mit 2:1 gewann. Im heimischen Borussia-Park liegt der letzte Sieg sogar noch weiter zurück, ein 2:0 am ersten Spieltag der Saison 2018/19. Diese Statistik dürfte den Druck auf die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane erhöhen, endlich wieder einen Dreier gegen die Werkself zu holen.

Gladbach - Leverkusen heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SAT.1

: SAT.1 Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk wird heute auf Gladbachs Neuzugang Kevin Stöger liegen. Der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 127 Schussvorlagen gab – ein Bestwert in Europas fünf großen Ligen und zugleich Bundesliga-Saisonrekord seit der Datenerfassung 2004/05 – könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Interessanterweise war Stöger auch maßgeblich an der letzten Bundesliga-Niederlage von Leverkusen beteiligt, als er beim 0:3 von Bochum am 34. Spieltag der Saison 2022/23 einmal selbst traf und ein weiteres Tor vorbereitete. Seine Kreativität und Passgenauigkeit könnten heute entscheidend sein, um die Leverkusener Defensive zu knacken.

Leverkusens beeindruckende Serie

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Serie in die neue Saison. In der Vorsaison verlor die Werkself als erstes Team kein einziges Spiel in einer Bundesliga-Spielzeit. Saisonübergreifend blieben in der Bundesliga-Geschichte nur zwei Teams länger ungeschlagen: der Hamburger SV in 36 Partien von 1982 bis 1983 und der FC Bayern München gar in 53 Spielen von 2012 bis 2014. Zudem gab Leverkusen in der vergangenen Saison keinen einzigen Punkt nach Führung ab, ein Kunststück, das zuvor nur dem FC Bayern in der Spielzeit 2011/12 gelang. Diese Stabilität und Konstanz machen Leverkusen zu einem äußerst schwierigen Gegner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schwächen und Stärken im Fokus

Ein Blick auf die Statistiken der letzten Saison zeigt deutliche Unterschiede in den Spielstilen beider Teams. Während Bayer 04 Leverkusen mit 367 hohen Ballgewinnen ligaweit die meisten verzeichnete, hatte Borussia Mönchengladbach mit 185 die wenigsten. Auch in der Rückrunde der letzten Saison zeigte sich Gladbach schwach, holte nur 14 Punkte und war damit das zweitschwächste Team der Liga. Auf der anderen Seite erzielte Leverkusen 22 Tore in der Schlussviertelstunde, was Bestwert aller Teams und eingestellter Vereinsrekord war. Besonders gefährlich sind die Leverkusener in den letzten Minuten eines Spiels, was durch neun Tore ab der 90. Minute und die daraus resultierenden neun Punkte eindrucksvoll belegt wird. Diese Faktoren könnten heute Abend den Unterschied machen.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf SAT.1 zu sehen sein

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SAT.1, kann das Spiel auch bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.