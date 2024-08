Bundesliga heute: Leipzig - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 12:35 Uhr RB Leipzig empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum. Die Roten Bullen gewannen neun ihrer elf Pflichtspiele gegen die Bochumer, was einer Siegquote von 82 Prozent entspricht. Nur gegen Hertha BSC weist Leipzig eine höhere Erfolgsquote auf. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind geben, wenn sie um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena auflaufen.

Für den VfL Bochum steht das Spiel unter besonderen Vorzeichen, denn Trainer Peter Zeidler wird sein Bundesliga-Debüt an der Seitenlinie feiern. Von Juni bis Dezember 2015 trainierte er zudem RB Salzburg, bevor er von Thomas Letsch abgelöst wurde. Es wird spannend zu sehen sein, wie Zeidler seine Mannschaft auf das schwere Auswärtsspiel vorbereitet hat.

Bochum mit schwacher Auftaktbilanz in den letzten Jahren

Der VfL Bochum hat in den letzten neun Bundesliga-Saisons keinen Auftaktsieg feiern können, was einen laufenden Vereinsnegativrekord darstellt. Der letzte Sieg zum Saisonstart gelang den Bochumern in der Spielzeit 2002/03. Zudem rettete sich der VfL in der vergangenen Saison erst über das Elfmeterschießen in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf vor dem Abstieg. Diese schwache Bilanz könnte den Bochumern heute zusätzliches Kopfzerbrechen bereiten.

Leipzigs Offensive gegen Bochums schwache Auswärtsdefensive

RB Leipzig wird besonders auf seine starke Offensive setzen, die in der vergangenen Saison 40 Heimtore erzielte. Demgegenüber kassierte der VfL Bochum auswärts 45 Gegentore, was einen geteilten Vereinsnegativrekord darstellt. Leipzigs Benjamin Sesko und Lois Openda werden dabei im Fokus stehen. Sesko traf in jedem seiner letzten sieben Bundesliga-Spiele und stellte damit einen Vereinsrekord ein. Openda war mit 31 direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer der letzten Saison. Diese Offensivkraft könnte den Unterschied im heutigen Spiel ausmachen.

Wird RB Leipzig gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

