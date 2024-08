Bundesliga heute: Mainz - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 12:50 Uhr 1. Der FSV Mainz 05 empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 24.08.2024, trifft der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena auf den 1. FC Union Berlin. Die Berliner haben in der Bundesliga nur gegen den 1. FC Köln öfter gewonnen (7-mal) als gegen Mainz 05 (6-mal). Wie bereits in der Vorsaison treffen die beiden Mannschaften am ersten Bundesliga-Spieltag aufeinander – damals gewann Union Berlin mit 4:1 im Stadion An der Alten Försterei. Die Mainzer wollen diese Niederlage sicherlich vergessen machen und ihre starke Heimserie fortsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mainz - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Union Berlins neuem Trainer Bo Svensson, der gegen seinen alten Arbeitgeber 1. FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt für die Berliner feiert. Svensson stand für Mainz in 97 Bundesliga-Spielen an der Seitenlinie und war zudem in 122 Pflichtspielen als Spieler aktiv. Seine Erfahrung und Kenntnisse über die Mainzer könnten für Union Berlin von Vorteil sein, insbesondere nach einer schwachen Vorsaison, in der die Eisernen nur knapp dem Abstieg entgingen.

Mainz 05 mit starker Form und Heimserie

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit einer beeindruckenden Serie in das Spiel: Die Mannschaft ist seit neun Bundesliga-Spielen unbesiegt (5 Siege, vier Unentschieden) und kassierte in diesem Zeitraum nur fünf Gegentore – Ligabestwert. Zudem sind die Mainzer seit acht Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (5 Siege, drei Unentschieden) und holten in diesem Zeitraum 18 Punkte, nur Bayer 04 Leverkusen war erfolgreicher. Diese starke Form wollen die Nullfünfer auch gegen Union Berlin unter Beweis stellen.

Union Berlin mit schwacher Auswärtsbilanz

Union Berlin hingegen hatte in der vergangenen Saison große Probleme in Auswärtsspielen. Mit lediglich zehn Auswärtspunkten stellten die Berliner neben dem VfL Bochum das schwächste Auswärtsteam der Liga. Seit dem 22. Spieltag sind die Eisernen ohne Auswärtssieg (2 Unentschieden, drei Niederlagen). Zudem treffen mit Mainz 05 und Union Berlin zwei der ineffizientesten Teams der Vorsaison aufeinander, was die Partie zusätzlich spannend macht. Jonathan Burkardt, der in der Rückrunde 2023/24 auf zehn direkte Torbeteiligungen kam, könnte dabei ein entscheidender Faktor für die Mainzer sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.