Bundesliga heute: Union - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.08.2024 • 17:30 Uhr 1. Der FC Union Berlin empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga-Duell gegen den FC St. Pauli. Die Köpenicker gewannen sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen die Kiezkicker, wobei die einzige Niederlage im Februar 2019 in der 2. Liga mit 2:3 auswärts erfolgte. Zuletzt trafen beide Teams im Viertelfinale des DFB-Pokals 2021/22 aufeinander, das Union zu Hause mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Die Vorzeichen stehen also gut für die Gastgeber, die auch in der Bundesliga seit acht Heimspielen gegen St. Pauli ungeschlagen sind (7 Siege, ein Unentschieden).

Union - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk wird heute auf László Bénes liegen, der in seinem ersten Bundesliga-Einsatz für den 1. FC Union Berlin direkt traf. Der Slowake, der zuvor 60-mal in der 2. Liga für den HSV auflief und an 39 Toren direkt beteiligt war, hat gegen den FC St. Pauli allerdings noch eine Rechnung offen. In den letzten beiden Zweitliga-Saisons blieb Bénes in mehr als zwei Einsätzen gegen die Kiezkicker ohne direkte Torbeteiligung. Heute könnte er diese Serie durchbrechen und erneut zum Matchwinner für die Berliner werden.

St. Pauli mit langer Sieglos-Serie in der Bundesliga

Der FC St. Pauli kämpft derzeit mit einer langen Durststrecke in der Bundesliga. Seit 13 Spielen sind die Hamburger ohne Sieg und holten dabei lediglich einen Punkt (1 Unentschieden, zwölf Niederlagen). Diese Serie ist die längste unter den aktuellen Bundesligisten. Zudem starteten die Kiezkicker mit einer 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim in die laufende Saison. Noch nie in ihrer Bundesliga-Geschichte startete St. Pauli mit zwei Niederlagen in eine Saison – ein weiteres negatives Kapitel könnte heute geschrieben werden.

Union Berlin will Heimstärke unter Beweis stellen

Trotz einer durchwachsenen Heimstatistik in der vergangenen Bundesliga-Saison, in der Union Berlin acht Heimniederlagen hinnehmen musste, sind die Köpenicker gegen Aufsteiger traditionell stark. In zehn Heimspielen gegen Aufsteiger blieben sie ungeschlagen (7 Siege, drei Unentschieden). Der FC St. Pauli, der am ersten Spieltag der aktuellen Saison die meisten hohen Ballgewinne aller Mannschaften verzeichnete, wird versuchen, diese Serie zu brechen. Doch Union Berlin, das in der Vorsaison anteilig sehr häufig nach Ecken traf, könnte gerade bei Standardsituationen gefährlich werden.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.