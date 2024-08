Zwayer? Vorwarnung für BVB

Kircher lobt Zwayer

Zum Hintergrund verriet Kircher: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt alle 36 Profivereine im Laufe der Saison, idealerweise der Vorsaison, zu besuchen, um in einem nicht so emotionalisierten Umfeld zu reden.“ Die Meinung der Klub-Verantwortlichen würde ihn interessieren, da beide Seiten einen Teil des Fußballs in eine positive Richtung entwickeln wollen.