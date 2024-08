BVB-Toptransfer Groß: "Er hat in Deutschland nie dieses Standing gehabt"

Niklas Trettin , Dominik Schätzle 15.08.2024 • 11:30 Uhr Marco Terrazzino ist ein langjähriger Weggefährte DFB-Star und BVB-Neuzugang Pascal Groß. Bei SPORT1 verrät er, warum er den Wechsel besonders herbeisehnte und in welcher Rolle er Groß in Dortmund sieht.

Mit Pascal Groß hat der BVB in diesem Sommer seinen Wunschspieler verpflichtet - und auch für Groß scheint der Wechsel ein „Perfect Match“. Der 33-Jährige ist seit Kindestagen Dortmund-Fan und musste lange darauf warten, dass ein deutscher Topklub um ihn wirbt.

Einer, der sich wie kaum ein anderer über den Transfer freut, ist sein langjähriger Weggefährte Marco Terrazzino, mit dem Groß von 2007 bis 2011 in der Hoffenheimer Jugend und später zusammen in der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC kickte, außerdem gemeinsam die Junioren-Nationalmannschaften durchlief.

„Ich freue mich krass, dass er sich belohnt hat für diesen Weg“, sagte Terrazzino am Montagabend bei der Baller League zu SPORT1. „Er hat in Deutschland nie dieses Standing gehabt, das er meiner Meinung nach verdient hätte“, monierte der 33-Jährige, der neben der TSG und dem KSC unter anderem für den SC Freiburg und den VfL Bochum auflief und inzwischen in der Regionalliga für den Wuppertaler SV aktiv ist.

Groß? „Hat in Deutschland nie dieses Standing gehabt“

Groß habe schließlich immer gut gespielt. „Es war ein bisschen schade. Dennoch hat er in der Premier League einen super Weg eingeschlagen. Bei Brighton war er absoluter Stammspieler. Er hat unfassbare Scorer gezeigt“, schwärmte Terrazzino von seinem ehemaligen Teamkameraden.

In der Tat: Groß erzielte in insgesamt 261 Partien für Brighton & Hove Albion 32 Tore und legte 52 weitere Treffer auf. Allein in der vergangenen Saison gelangen ihm in 47 Spielen fünf Tore sowie 13 Vorlagen - was unter anderem mit der Nominierung für die EM belohnt wurde. Dort kam Groß immerhin einmal für das DFB-Team zum Einsatz, beim 5:1 im Auftaktsieg gegen Schottland.

Dass er zum 1. August nun ausgerechnet zu den Schwarz-Gelben gewechselt ist, findet auch Terrazzino besonders: „Jetzt mit 33 Jahren zum BVB - gerade er: Er war früher schon immer Dortmund-Fan. Er hat immer das neueste Trikot vom BVB gehabt“, berichtete Terrazzino und nennt die Fügung eine „coole Geschichte, megageil! Ich freue mich krass.“

Die beiden Spieler, die beide in Mannheim geboren, 33 Jahre alt und beim VfL Neckarau mit dem Fußballspielen begonnen haben, verbindet bis heute ein enges Verhältnis. „Ich bin mit Pascal sehr gut befreundet“, verriet Terrazzino.

Dabei schätzt er sich glücklich, dass er seinen Kumpel künftig wieder häufiger sehen kann. „Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr wir uns freuen. Ich wohne in Bochum, das ist 20 Minuten entfernt. Wir sind unglaublich froh, dass wir jetzt wieder so nah beieinander wohnen.“ In den vergangenen Jahren hätten sich die beiden nur selten gesehen.

Groß werde bei BVB „definitiv eine zentrale Rolle spielen“

Ob er Groß zutraue, von Anfang an eine zentrale Rolle beim BVB einzunehmen? „Definitiv!“, antwortete Terrazzino deutlich. „Die Eindrücke, die man jetzt von Nuri Sahin hat, dass er viel auf Fußball-Intelligenz und strategisches Fußballspielen setzt - da ist Pascal wirklich optimal dafür, gerade im Mittelfeld“, erklärte er.

Groß' Stärke: „Er läuft alles ab gegen den Ball. Er ist mit dem Ball unfassbar schlau. Er spielt einfach, aber das ist auch die Genialität. Daher denke ich, dass er definitiv eine zentrale Rolle spielen wird“, so Terrazzino.