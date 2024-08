Christoph Kramer über Tränen-Video: "Völlig Banane!"

Christoph Kramer verabschiedete sich emotional von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister von 2014 zeigte sich tief berührt von der überwältigenden Unterstützung und blickt entspannt in die Zukunft.

Kein „Abschied durch die Hintertür“

„Ja, ich hatte unheimlich Angst davor, nach so vielen Jahren durch die Hintertür zu gehen“, gestand Kramer. Doch in den letzten Tagen sei ihm klar geworden, dass sein Abschied alles andere als unscheinbar verlaufen würde.

„Es ist ja eigentlich total dumm“

Überrascht zeigte sich Kramer auch über die Resonanz auf sein Abschiedsvideo. „Ja, unfassbar viele Reaktionen“, berichtete er. „Es ist ja eigentlich total dumm, aber ich habe mich auch voll gefreut, dass das so viele Likes hat. Das ist ja komplett Banane, dass man so denkt, aber in der heutigen Zeit denkt man so.“