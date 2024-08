Fans starten Petition für Bayern-Star Goretzka

Es gibt viele Spekulationen, dass Leon Goretzka den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen wird. Jetzt haben die Fans seines Ex-Klubs eine Petition gestartet.

„Leon Goretzka ist nicht nur ein sportlich herausragender Fußballer, sondern hat auch in der Vergangenheit seine tiefe Verbindung zu seinem Heimatverein, dem VfL Bochum, bewiesen“, ist in der Beschreibung der Petition zu lesen.

Petition: Bochums-Fans wollen Goretzka zurückholen

Auch wenn der Nationalspieler in der „Spitze des deutschen Fußballs“ angekommen sei, so würden manchmal „die Wege im Leben zurück zu den Wurzeln – zurück dorthin, wo alles begann“ führen, heißt es in der Petition weiter.