FC Bayern: Rolle? Kimmich verrät Kompany-Pläne

In welcher Rolle soll Joshua Kimmich künftig beim FC Bayern agieren? Der Nationalspieler gibt nun einen Einblick in die Überlegungen von Neu-Trainer Vincent Kompany.

In welcher Rolle soll Joshua Kimmich künftig beim FC Bayern agieren? Der Nationalspieler gibt nun einen Einblick in die Überlegungen von Neu-Trainer Vincent Kompany.

„Bisher habe ich nur im zentralen Mittelfeld trainiert und gespielt. Ich glaube, so ist auch erst einmal der Plan“, sagte Kimmich bei einem Charity-Event der neu gegründeten Serge-Gnabry-Stiftung zu Sky : „Generell weiß er, weiß ich, wissen wir alle, dass ich beide Positionen spielen kann. Wo es dann am Ende ist, entscheidet der Trainer.“

Kimmich zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt

Das defensive Mittelfeld ist bekanntlich die Lieblingsposition des 29-Jährigen. In der vergangenen Saison musste Kimmich unter Ex-Coach Thomas Tuchel jedoch aufgrund von Personalsorgen in der Defensive als Rechtsverteidiger aushelfen. Anschließend war er bei der EM unter Bundestrainer Julian Nagelsmann auch im DFB-Team rechts hinten in der Viererkette gesetzt.