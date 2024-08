FC Bayern: Gnabry und Goretzka verkaufen? Insider warnt

Wie geht es mit Leon Goretzka und Serge Gnabry weiter? Beide Spieler haben beim FC Bayern einen bis 2026 gültigen Vertrag, beide gelten aber schon seit geraumer Zeit als Verkaufskandidaten im Kader des Rekordmeisters, der nach diversen Neuzugängen in jedem Fall noch Abgänge braucht.

„Wenn die Bayern deutsche Leistungsträger verkaufen, dann bekommen sie später richtig Probleme für die Meldeliste der Königsklasse. Eine gewisse Anzahl von Local-Playern ist extrem wichtig. Wenn Bayern zwei, drei gestandene deutsche Spieler verkauft, kann es eng werden“, so der Hinweis.

Reschke glaubt an Verbleib von Gnabry

Vor allem bei Gnabry hat Reschke eine Tendenz. „Ich glaube nicht, das Serge Gnabry die Bayern verlassen will. Ich schätze ihn sehr und war ja damals entscheidend an seinem Transfer beteiligt. Er hat im übrigen nur sieben Millionen Euro Ablöse gekostet und sich definitiv bezahlt gemacht. Um überhaupt an einen Transfer zu denken, müsste für Serge schon etwas ganz Spannendes kommen“, ist sich der ehemalige Bayern-Mitarbeiter sicher.