FC Bayern: Coman-Transfer ein großer Fehler?

Er war die personifizierte Titelgarantie - bis die Serie in diesem Jahr riss: Erstmals in seiner Karriere wurde Kingsley Coman nicht Meister . Und der FC Bayern wird nach der titellosen Saison den Großangriff auf neue Trophäen wohl ohne den Franzosen angehen. Die Zeichen bei Coman und den Bayern stehen nach neun Jahren auf Abschied.

Coman in den entscheidenden Momenten zur Stelle

Der Flügelflitzer trumpfte vor allem mit seiner Schnelligkeit auf. In der Bundesliga wurde Coman mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35,7 km/h geblitzt. Am ersten Bundesligaspieltag der Saison 2024/2025 war kein einziger Profi schneller.

Und nicht zu vergessen: Coman ist erst 28 Jahre alt. Hat also durchaus noch einige gute Jahre vor sich. Doch in den vergangenen Jahren warfen ihn auch immer wieder große Verletzungsprobleme zurück.

Comans lange Verletzungsliste

Vor allem das linke Bein des Flügelspielers wurde häufig in Mitleidenschaft gezogen. Allein 2018 wurde bei Coman zweimal ein Syndesmoseriss am linken Sprunggelenk festgestellt. Die Verletzungen schalteten den Franzosen über 170 Tage aus. Und ließ ihn sogar über ein frühzeitiges Karriereende nachdenken.

Später relativierte er seine Worte etwas, aber das Verletzungspech verfolgte ihn weiter. Seine Krankenakte ist prall gefüllt: Eine Verletzung des Kapselbandapparates im linken Sprunggelenk, ein Außenbandriss im linken Kniegelenk und ein Kapseleinriss im linken Knie. Auch in der vergangenen Saison setzten ein Innenbandriss im linken Knie und eine Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren Coman über Monate außer Gefecht.

Coman verpasste jedes dritte Spiel

Die vielen Verletzungen spiegeln sich auch in der Anzahl von Einsätzen wider. Coman bestritt bisher genau 200 Bundesligaspiele. Möglich gewesen wären allerdings 304. Im Schnitt verpasste der in Paris geborene Profi jedes dritte Spiel bei den Bayern.

Zahlen, mit denen es Coman durchaus schwer haben dürfte, seinen Platz in der Mannschaft von Vincent Kompany zu behaupten. Zumal die Konkurrenz auf den Flügelpositionen enorm ist: Ob Neuzugang Michael Olise , der wieder erstarkte Serge Gnabry, bald auch wieder der am Comeback arbeitende Leroy Sané, sowie Mathys Tel - sie alle kämpfen um die Stammplätze auf den Flügeln, wo auch noch Alleskönner Jamal Musiala und der ewig junge Routinier Thomas Müller spielen können. Und in Youngster Nestory Irankunda scharrt die ganz junge Generation schon mit den Hufen.

In den ersten beiden Pflichtspielen war Coman nur Ersatz. Am Sonntag wurde er beim 3:2-Sieg in Wolfsburg 15 Minuten vor Schluss für Olise eingewechselt. Eine Woche zuvor traf er beim 4:0-Sieg in Ulm als Joker - es könnte das letzte seiner insgesamt 64 Tore im Bayern-Trikot gewesen sein. Den Münchnern wird - bei all der Verletzungsanfälligkeit - ein wichtiger Erfolgsgarant fehlen. Doch dass auch ein Coman allein kein Garant für Titel ist, hat die vergangene Saison gezeigt.