Neuzugang verzückt Bayern-Fans! "Jenseits des Wahnsinns"

Im Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern zeigt Neuzugang Nestory Irankunda von Beginn an seine Klasse. Eine Aktion kommt dabei besonders gut an - und entgeht auch den Zaungästen um FCB-Chefcoach Vincent Kompany und Christoph Freund nicht.

Der Mann zeigte sogleich, was in ihm steckt - und macht den Fans und seinem Klub nun Appetit auf mehr: Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der Regionalliga Bayern durch einen 1:0-Sieg bei Wacker Burghausen ist beim FC Bayern München II Neuzugang Nestory Irankunda in aller Munde.