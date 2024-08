FC Bayern: Erstaunliche Insider-Aussagen zu Kimmich

In gut zwei Wochen beginnt die neue Bundesligasaison. Beim FC Bayern ist im Hinblick auf den Kader für die kommende Spielzeit aber noch einiges unklar. So müssen in jedem Fall noch Spieler den Klub verlassen. Routinier Joshua Kimmich wird in diesem Zuge schon seit geraumer Zeit immer wieder als möglicher Kandidat für einen Abgang genannt. So soll unter anderem Paris Saint-Germain Interesse an dem 29-Jährigen haben.