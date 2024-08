FC Bayern: Goretzka? "Letzte Saison hat Spuren hinterlassen"

Goretzka fehlt im Bayern-Kader

Bayern habe „natürlich einen Kader, der mit Nationalspieler gespickt ist. Es gibt fast nur Nationalspieler beim FC Bayern und insofern ist eben dann in so einem Kader die Konkurrenz groß.“

Bayern-Coach Vincent Kompany hatte Goretzka beim 4:0-Sieg in Ulm nicht für den Kader berücksichtigt. Beim Testspiel-Sieg des Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich am Dienstag (4:0) stand der 29-Jährige hingegen in der Startelf - allerdings nicht im Mittelfeld, sondern in der Innenverteidigung neben Eric Dier.