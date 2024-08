Bayern-Legende watscht Goretzka ab: „Einige Spieler einfach zu teuer!“

„Wir wissen, was Leon Goretzka für Bayern München geleistet hat, aber anscheinend vertrauen der Trainer oder die Verantwortlichen auf andere. Ihm wurde vom Verein nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen“, meinte der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky -Kolumne.

Nicht zuletzt sei Goretzkas Gehalt in München von zentraler Bedeutung: „Ich habe als Trainer in meiner Zeit bei Rapid Wien vonseiten des Vereins auch Zeichen bekommen, dass einige Spieler einfach zu teuer sind“, sagte Matthäus. Für den 63-Jährigen ist deshalb klar: „Wenn Goretzka denkt, dass er in München nicht mehr zum Zug kommt, muss er für sich entscheiden, was er macht.“