Mit Goretzka-Überraschung! Bayern gewinnt Testspiel

SPORT1 20.08.2024 • 13:52 Uhr Der FC Bayern gewinnt sein letztes Testspiel vor dem Auftakt in der Bundesliga. Leon Goretzka darf auf ungewohnter Position insgesamt 60 Minuten spielen. Der Ticker zum Nachlesen.

Der FC Bayern hat in seinem letzten Testspiel vor dem Start der Bundesliga am kommenden Wochenende einen deutlichen Sieg eingefahren.

Bayern mit Goretzka als Innenverteidiger

Der Rekordmeister, bei dem Leon Goretzka inmitten seiner ungewissen Zukunft in der Startelf stand, gewann seine Generalprobe gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich am Dienstag locker mit 4:0 (1:0).

Neuzugang Michael Olise (12.), Harry Kane (46.), Mathys Tel (67.) und Thomas Müller (90.) erzielten gegen den aktuellen Tabellenletzten der Schweizer Super League die Treffer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wird der Belgier im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg erstmals in der Bundesliga eine Partie als Trainer der Münchner betreuen.

Nachdem er ihn für das Pokalspiel beim SSV Ulm (4:0) zuletzt nicht einmal in den Kader berufen hatte, setzte Kompany im Stadion am FC Bayern Campus von Beginn an auf Goretzka. Der 29-Jährige startete jedoch nicht im Mittelfeld, sondern in der Innenverteidigung neben Eric Dier.

Nach Ito auch Stanisic verletzt

In der Defensive müssen die Münchner mit Hiroki Ito und Josip Stanisic, dessen Verletzung Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel verkündete, zwei langfristige Ausfälle kompensieren.

Goretzka, der in München noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, will trotz einer wahrscheinlichen Reservistenrolle wohl bleiben. Laut Medienberichten gehen auch die Verantwortlichen mittlerweile von einem Verbleib des Nationalspielers aus. Der Ticker zum Nachlesen:

+++ Abpfiff +++

90. Minute: Und dann war es das auch! Der FC Bayern gewinnt mit 4:0 (2:0) gegen den Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich. Michael Olise, Harry Kane, Mathys Tel und Thomas Müller sind die Torschützen. Auf die Bayern wartet dann nach dem Pflichtspielauftakt am vergangenen Freitag im Pokal beim SSV Ulm am kommenden Sonntag der erste Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg.

+++ Müller trifft +++

90. Minute: Kurz vor dem Ende noch der vierte Bayern-Treffer. Eine Freistoßflanke von Guerreiro findet Thomas Müller, der mustergültig zum 4:0 einschiebt.

+++ Gnabry scheitert an Torwart +++

85. Minute: Auch Gnabry verpasst seinen Treffer. Nach einem langen Ball von Ulreich in seinen Lauf scheitert auch der Flügelspieler an Hammel.

+++ Youngster verpasst sein Tor +++

83. Minute: Youngster Irankunda kommt ganz frei zum Kopfball, doch diesen hält Torwart Hammel gut. Allerdings kam er auch direkt auf ihn drauf und war nicht in eine Ecke platziert. Es war bereits seine zweite gute Torchance.

+++ Einwechselspieler direkt mit Volldampf +++

72. Minute: Die neuen Spieler sind knapp über zehn Minuten auf dem Platz, aber machen dort weiter, wo ihre Teamkollegen aufgehört haben. Tel ist an vielen Offensivaktionen beteiligt, Kimmich organisiert das Spiel und Gnabry wirbelt auf dem Flügel. Fast im Minutentakt wird es gefährlich vor dem Züricher-Tor. Irankunda und Gnabry verpasst knapp das vierte Bayern-Tor.

+++ Überragender Tel-Treffer +++

68. Minute: Mathys Tel erzielt das 3:0 für die Bayern! Und wie! Kimmich verlagert den Ball von der rechten auf die linke Seite. Tel nimmt den Ball mit der Hacke aus der Luft herunter und legt ihn mit dem ersten Kontakt an seinen Gegenspieler vorbei. In der Folge schlenzt er das Spielgerät ins rechte Eck.

+++ Kompany wechselt zehn Mal +++

62. Minute: Nach knapp einer Stunde ist dann für fast alle Bayern-Akteure Schluss, denn Kompany wechselt insgesamt zehnmal. Nur Torwart Sven Ulreich bleibt weiter auf dem Feld. Die Aufstellung lautet nun wie folgt:

Ulreich - Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Gnabry, Müller, Irankunda - Tel

+++ Youngster macht auf sich aufmerksam +++

56. Minute: Talent Adam Aznou fungierte in der ersten Halbzeit noch als Rechtsverteidiger, ehe er nun nach der Pause offensiver agieren darf. Bislang sorgt er für mächtig Wirbel und war an beiden Treffern beteiligt. Der 18-Jährige nutzt seine Chance.

+++ Coman im Pech +++

52. Minute: Der Ball zappelt zum dritten Mal im Netz, doch Schiedsrichter Michael Bacher hebt sofort seine Hand und nimmt den Treffer zurück von Kingsley Coman zurück. Grund dafür ist eine Abseitsstellung von Vidovic, der den Zürich-Keeper die Sicht versperrte.

+++ Keine Wechsel zur Halbzeit +++

49. Minute: Kompany hat übrigens in der Pause nicht gewechselt. Die Startelf darf auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder ihr Können beweisen. In der Halbzeit haben sich aber einige Stars um Thomas Müller und Serge Gnabry warm gemacht.

+++ Kane ist direkt zu Stelle +++

47. Minute: Die zweite Hälfte ist noch nicht alt und da erzielt Kane direkt das 2:0. Wie schon vor dem ersten Treffer war erneut Youngster Aznou an dem Tor beteiligt. Einen geblockten Schuss musste Kane aus kürzester Distanz nur noch über die Torlinie köpften.

Die zweite Halbzeit ist im Gange +++

46. Minute: Der Ball rollt wieder!

+++ Halbzeit +++

45. Minute: Und dann ist Halbzeit! Der FC Bayern führt zur Pause durch den Treffer von Michael Olise mit 1:0. Der Neuzugang traf volley aus rund 19 Metern in den Winkel. Nach der Führung dominierte das Team von Trainer Vincent Kompany die Partie und hatte gute Chance auf den zweiten Treffer. Doch entweder wurden die Versuche von Harry Kane, Kingsley Coman, Konrad Laimer und Olise von Zürich-Keeper Hammel pariert oder es war immer ein Fuß dazwischen. Die Führung hätte durchaus höher ausfallen können.

+++ Zürich zu harmlos +++

43. Minute: Die Gäste kommen zwar ab und zu in die Nähe des Bayern-Strafraums und erspielen sich einige Ecken, doch nie wird es gefährlich. Die Offensive ist zu harmlos und stellt den Rekordmeister vor keine Probleme.

+++ Laimer belohnt sich nicht +++

40. Minute: Plötzlich taucht Konrad Laimer im Strafraum auf und kommt zum Abschluss. Doch sein Schuss wird erneut von Torwart Hammel gehalten. Zuvor eroberte der Österreicher den Ball im Mittelfeld und trieb ihn daraufhin nach vorne. Ein Treffer bleibt ihm aber verwehrt.

+++ Goretzka muss behandelt werden +++

35. Minute: Kurzer Schreckmoment bei den Bayern, denn Goretzka muss sich an seinem rechten Knöchel behandeln lassen. Er hat wohl einen Schlag auf diesen bekommen. Nach kurzer Pause kann er aber weiterspielen.

Bayern verpasst zweites Tor +++

31. Minute: Die Bayern spielen sich in Person von Aznou und Coman auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch. Comans Hereingabe verpasst Kane nur knapp. Der Rekordmeister schafft es in dieser Phase nicht, das zweite Tor nachzulegen.

+++ Goretzka bislang abgeklärt +++

26. Minute: Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf Goretzka, der neben Dier in der Innenverteidigung agiert. Bislang hat der 29-Jährige noch nicht so viel zu tun, aber das, was auf ihn zukommt, meistert er souverän. Ihm ist keinerlei Nervosität oder ähnliches anzumerken.

+++ Bayern dominiert die Partie +++

22. Minute: Die Mannschaft von Coach Kompany tritt sehr selbstbewusst und dominant auf. Sie dominiert das Spiel und wird häufig gefährlich. Bislang am auffälligsten sind Neuzugang Olise, Stürmer Kane und Youngster Aznou.

+++ Kane und Olise wieder gefährlich +++

17. Minute: Die Bayern machen weiter Druck und haben durch zwei Abschlüsse die Chance, die Führung zu erhöhen. Zunächst muss sich Hammel nach einem Kane-Freistoß lang machen, ehe ein weiterer Versuch von Olise nur hauchdünn das Tor verfehlt.

+++ Bayern-Neuzugang trifft sehenswert +++

12. Minute: Die Bayern gehen in Führung! Den Treffer erzielte der bisher sehr umtriebige Michael Olise. Eine abgeblockte Flanke von Aznou nimmt der Franzose volley und schweißt den Ball aus der halbrechten Seiten in den linken Winkel - 1:0.

+++ Ulreich zeichnet sich aus +++

7. Minute: Auch die Gäste melden sich das erste Mal im Spiel an und tauchen in Bayerns Strafraum auf. Eine Flanke bekommt Ulreich erst im Nachfassen entschärft.

+++ Kane verpasst die Führung +++

4. Minute: Nur wenige Augenblicke später wird Kane freigespielt, doch sein Schuss wird von einem Verteidiger in höchster Not zur Ecke geblockt. Diese bringt in der Folge nichts ein.

+++ Youngster mit erster Annäherung +++

3. Minute: Die Bayern machen Zürich früh Druck und wollen nach Ballverlust das Spielgerät schnell wieder in den eigenen Reihen haben. Bislang gab es eine zaghafte Annäherung, nachdem Youngster Aznou im Strafraum auftaucht. Sein Abschluss war für Zürich-Keeper Hammel kein Problem.

+++ Das Spiel beginnt +++

1. Minute: Es geht los! Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und den Grasshopper Zürich ist gestartet.

+++ Eberl verkündet Hiobsbotschaft +++

Vor dem Spiel hat Sportvorstand Max Eberl bekanntgegeben, dass sich Josic Stanisic verletzt hat und bereits operiert wurde. „Leider hat sich Stani gestern verletzt im Training. Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir diese Woche zu erleiden haben. Er wird jetzt die nächsten Wochen leider ausfallen“, verkündete Eberl. Hinzu erklärte er, dass Leroy Sané am Montag erstmals wieder trainiert habe und Manuel Neuer sowie Jamal Musiala individuell trainieren.

+++ Zwei Neuzugänge in der Startelf +++

Mit Michael Olise und Joao Palhinha stehen zwei Neuzugänge im Anfangsformation. Hinzu sind die Stars Harry Kane, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Dier, Konrad Laimer und Sven Ulreich am Start. Zudem dürfen sich die Youngster Gabriel Vidovic und Adam Aznou auf Spielzeit freuen. Jamal Musiala fehlt aus Gründen der Belastungssteuerung im Aufgebot.

+++ Goretzka in der Innenverteidigung +++

Nachdem Leon Goretzka am vergangenen Freitag im DFB-Pokal nicht im Kader stand, darf sich der eigentliche Mittelfeldspieler nun beweisen: Trainer Vincent Kompany nominiert ihn für die Startelf. Doch der 29-Jährige agiert heute überraschend in der Innenverteidigung. Dort wird er neben Eric Dier spielen.

FC Bayern: Ulreich - Aznou, Goretzka, Dier, Davies - Palhinha, Laimer - Olise, Vidović, Coman - Kane

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Grasshopper Club Zürich so kurzfristig zugesagt hat, weil sie sich bereits im Ligabetrieb befinden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht“, wird Sportdirektor Christoph Freund auf der Webseite des Vereins zu dem Duell zitiert.