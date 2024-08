FC Bayern: Neuer denkt noch nicht an Karriereende

Der Vertrag von Neuer läuft im kommenden Sommer aus. Ausschließen wolle er zwar im Fußball generell nichts, weil "man bekanntlich nie weiß, was passiert", so der fünfmalige Welttorhüter: "Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken in die Saison, danach Tschüss zu sagen."

Im Laufe der Saison will Neuer, der künftig nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen wird, mit den Münchner Verantwortlichen über seine Zukunft sprechen. Das ergebe sich, sagte Neuer. "Ich bin täglich im Austausch mit dem Trainer, mit Christoph Freund und Max Eberl. Ich habe momentan ein gutes Gefühl und denke, dass alle sehr zufrieden mit mir sind." Die Frage, "wann man sich mit Zukunfts-Thematiken beschäftigt, ist noch weit weg. Aber der Zeitpunkt wird kommen."

Dabei nahm der Keeper insbesondere das Endspiel in der Königsklasse am 31. Mai 2025 in München ins Visier. "Im Sommer steht nämlich etwas Großes an: das Champions-League-Finale 'dahoam'. Thomas Müller und ich sind die Einzigen, die 2012 gegen Chelsea dabei waren. Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat. Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen", sagte Neuer.