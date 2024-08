FC Bayern: Bayern stellt neue Personalie vor

Der langjährige Bundesliga-Trainer Markus Weinzierl tritt die Nachfolge von Halil Altintop als Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern an. Sportdirektor Max Eberl zeigt sich zufrieden.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Markus Weinzierl wird Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. Das gab der Fußball-Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Weinzierl, der in der Bundesliga den FC Augsburg, Schalke 04 und den VfB Stuttgart trainierte und zuletzt bis Februar 2023 als Coach beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aktiv war, tritt am Nachwuchsleistungszentrum der Münchner die Nachfolge von Halil Altintop an.