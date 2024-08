FC Bayern: Wende bei Joshua Kimmich!

Sportvorstand Max Eberl schlägt in der Causa Joshua Kimmich öffentlich versöhnliche Töne an. Für die Zukunft des Bayern-Stars ergeben sich somit klare Tendenzen.

Sportvorstand Max Eberl schlägt in der Causa Joshua Kimmich öffentlich versöhnliche Töne an. Für die Zukunft des Bayern-Stars ergeben sich somit klare Tendenzen.

Zusammen mit Minjae Kim und Thomas Müller musste er in der südkoreanischen TV-Show „Saturday Night“ merkwürdige Tänze aufführen. Entsprechende Videoclips von der ausgefallenen Performance gingen viral . Und es wurde deutlich: Wohler fühlt sich Kimmich dann doch auf dem Fußballplatz.

Kimmich dauerhaft zurück auf die Sechs?

Dort durfte der Nationalspieler im Härtetest gegen Tottenham Hotspur (2:1) wieder auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld ran. Zwar hat sich der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany bezüglich Kimmichs genauer Rolle noch nicht festgelegt. Doch der deutsche Nationalspieler scheint trotz neuer Konkurrenz in Person von João Palhinha wieder eine Option auf der Sechs zu sein.

In der abgelaufenen Saison bei Bayern und auch bei der EM musste Kimmich als Rechtsverteidiger aushelfen.

Kimmich will mit Bayern viel erreichen

Ganz egal, welche Position Kimmich am Ende bekleidet, eines ist klar: Der 29-Jährige hat den Anspruch, als Führungsspieler voranzugehen. Und zwar beim FC Bayern.

„Es ist schon so, dass ich sehr hungrig bin, voller Energie, was die neue Saison angeht. Und ich denke, wir haben große Ziele miteinander“, betonte Kimmich nach dem Spurs-Spiel .

Das klingt trotz der zuletzt verstärkt aufgekommenen Gerüchte nicht nach Abschied. Ohnehin denkt Kimmich nach SPORT1 -Informationen nicht ernsthaft an einen sofortigen Abgang - auch wenn öffentlich seitens der Bayern-Verantwortlichen zuletzt verstärkt von Spielerverkäufen die Rede war.

Eberl rückt Kimmich in den Fokus

Auch Sportvorstand Max Eberl ließ im Juli in einem Welt-Interview in Bezug auf Kimmich aufhorchen. „Dass Joshua große Verdienste für den FC Bayern hat, steht außer Frage. Trotzdem muss jeder beim FC Bayern den Kampf um den Stammplatz annehmen. Wir können keinem Spieler per se sagen: ‚Hey, du bist der, der gesetzt ist‘“, sagte Eberl.