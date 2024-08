Füllkrug-Abschied: Das ist jetzt der BVB-Plan

Am Ende ging es dann ganz schnell. Niclas Füllkrug hat sich am Samstagmorgen auf den Weg Richtung London gemacht. Der Stürmer wird wohl noch im Laufe des Tages seinen Medizincheck absolvieren und letzte Vertragsdetails aushandeln. Zwischen Dortmund und West Ham United ist alles klar.

BVB lässt Füllkrug ziehen: „Es war nicht der Plan“

Am Rande des Trainingslagers in Bad Ragaz (Schweiz) äußerte sich nun erstmals Sportdirektor Sebastian Kehl zu der Situation.

„Die Ereignisse in den letzten Tagen haben sich überschlagen. Es war nicht unsere Intention, das Thema Niclas Füllkrug nochmal so in Gang zu bringen. Das hat sich in den letzten zwei Tagen aber sehr schnell entwickelt“, meinte Kehl, betonte aber erneut: „Es war nicht den Plan, Niclas Füllkrug jetzt an dieser Stelle abzugeben.“