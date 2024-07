Transfer-News: Neuer Interessent für BVB-Star Füllkrug?

Füllkrug-Interesse wohl auch aus Italien

BVB-Verantwortliche schließen Stürmer-Abgang nicht aus

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Dortmund noch von mindestens einem Angreifer trennt , denn aktuell stehen Trainer Nuri Sahin mit Guirassy, Füllkrug, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko vier Stürmer zur Verfügung. Der Coach äußerte sich zuletzt dazu am Rande des Testspiels gegen Erzgebirge Aue und sagte: „Ich kann mir nicht vorstellen, mit vier Stürmern in die neue Saison zu gehen.“

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl schloss einen Abgang nicht aus: „Wir haben im letzten Jahr drei gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Wir warten das natürlich ab. Es ist aber womöglich auch nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen. Das ist uns bewusst.“

Bezüglich Füllkrug sagte er am Rande des Tests gegen Aue zudem: „Natürlich habe ich auch mit Niclas schon gesprochen. Es ist ja auch wichtig, dass die Jungs ein Gefühl dafür bekommen und ich erlebe die Jungs sehr ambitioniert in den Gesprächen. Am Ende wollen wir als Borussia Dortmund erfolgreich sein und da gehört eine Konkurrenzsituation dazu. Und so habe ich Fülle auch wahrgenommen.“